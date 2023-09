Denunciato titolare di ditta edile a CERTALDO per abbruciamento rifiuti

Fuochi accesi in condizioni di non sicurezza. I militari del nucleo carabinieri forestale di Firenze in servizio di prevenzione antincendi boschivi, sono intervenuti in località Casotti su un terreno rurale. I militari sul posto hanno accertato un abbruciamento in atto a terra, e nell’area era presente un cumulo di residui dovuto alla combustione di rifiuti vari. In particolare erano presenti parti semi combuste di pannelli di truciolato, legno compensato, ferri, reti di metallo e residui vegetali. L’abbruciamento non era quindi costituito solo da residuo vegetale ma anche da rifiuti di cui il titolare di una ditta edile, voleva disfarsene. Al momento del sopralluogo il fuoco risultava già spento da una squadra antincendio di Certaldo, e rimanevano i residui non del tutto combusti d Dalle indagini i carabinieri riusciti a risalire all’autore, titolare di ditta edile che è stato segnalato alla Procura di Firenze per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi tramite combustione a terra.