Dengue, un caso a Certaldo. L’Asl: “Situazione sotto controllo”

Certaldo (Firenze), 3 luglio 2024 – Un caso di Dengue a Certaldo. La segnalazione, arrivata al dipartimento di Igiene Pubblica della Zona Empolese, riguarda una persona che avrebbe contratto il virus in seguito ad un soggiorno all’estero e che risiede in una zona di campagna e con poche abitazioni.

Il personale dell’Igiene Pubblica di Empoli, a cui afferisce il Comune di Certaldo, diretta dal dottor Dimitri Fattore, sta ancora effettuando le indagini ed il sopralluogo per le opportune verifiche. Potrebbe scattare un’ordinanza contingibile e urgente al fine di disporre l’esecuzione di una disinfestazione nella località di residenza del caso, per un raggio di circa 100-200 metri. La disinfestazione sarà effettuata entro domani.

Nelle prossime ore l’Igiene Pubblica della Zona Empolese, a conclusione del sopralluogo, invierà la proposta di ordinanza al sindaco che è già stato avvisato ufficialmente. La persona che ha contratto la malattia sta bene e si trova presso la propria abitazione.

L’arbovirosi da Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali. Si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes) e non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Anche per il caso segnalato, quindi, non esiste alcun rischio di trasmissione o contagio. Tuttavia poiché tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che da alcuni anni è largamente diffusa nel nostro territorio, il Comune di Certaldo, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione come previsto anche dalle indicazioni ministeriali, si attiverà quindi per organizzare i trattamenti di disinfestazione in modo da abbattere la densità delle zanzare nei luoghi circostanti alla residenza del caso.