Democrazia e libertà "Sono i valori da tramandare ai nostri giovani"

di Francesca Cavini

Tante persone in piazza, età dai 6 agli 80 anni. Tante e tanti riuniti sotto le bandiere della Liberazione. Così è stato celebrato il 25 Aprile negli undici Comuni dell’Unione, con i sindaci che hanno deposto corone e fiori ai monumenti commemorativi e sottolineato nei loro discorsi l’importanza di ricordare come e perché questa data e il suo significato devono rimanere saldi nella memoria collettiva. La giornata a Empoli è iniziata alle 9 con la messa officiata dal proposto don Guido Engels nella Collegiata di Sant’Andrea. Quindi tutti in piazza XXIV Luglio, dove il sindaco Brenda Barnini ha sottolineato la presenza di tanti empolesi. "Grazie a chi ha scelto di essere qui, siamo tanti ed è significativo. Festeggiamo il 25 aprile senza avere più accanto fisicamente le persone che la Liberazione l’hanno fatta e questa mancanza si sente. È più difficile raccontare ai giovani cosa è stata la lotta di Liberazione, la lotta al fascismo, perché la Liberazione prima di tutto è stata dal fascismo, dalla dittatura. Se non si comprende questo, non si capisce quasi niente di quello che è successo nel nostro Paese negli ultimi 78 anni". Barnini si è soffermata sul valore della libertà. "Oggi è un scontato che ci si possa alzare la mattina ed esprimere il proprio pensiero senza rischiare niente. Ma non è sempre stato così. Ripercorrere insieme le tappe che ci hanno portato a godere di questa libertà, di questa democrazia, è il modo per capire cosa dobbiamo fare oggi per continuare a vivere in un Paese democratico e libero".

Il sindaco ha poi citato Sandro Pertini e Giuseppe Di Vittorio per sottolineare l’importanze del 25 Aprile quale giornata di tutto il Paese, non solo di una parte della società. Pensiero che è tornato forte anche nelle parole del senatore Dem Dario Parrini, intervenuto dopo Brenda Barnini. "La Resistenza e l’antifascismo sono patrimonio di tutti gli italiani, non come si cerca di far credere solo di una parte. L’antifascismo c’era anche negli anni Venti e Trenta non solo alla fine della guerra. Sono sconvolto ogni volta che in Senato e anche fuori dal Parlamento vedo all’opera operazioni revisioniste. Queste operazioni portano smarrimento e divisione, sono un veleno che viene iniettato e resta, anche se poi si chiede scusa".

"Ricordare questo giorno è importante perché se oggi siamo liberi è grazie a coloro che hanno combattuto- ha detto il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti- la Festa di Liberazione è una ricorrenza che va celebrata ma che bisogna anche raccontare ai più giovani perché la sentano come un patrimonio". Dopo aver intitolato un giardino alla memoria di Siro Terreni, cittadino di Vinci sopravvissuto ai lager nazisti, il sindaco Giuseppe Torchia ha detto: "Dobbiamo essere orgogliosi di aver avuto come nostro concittadino un uomo che, dopo tutte le atrocità che ha visto, si è speso per tramandare alle nuove generazioni un messaggio di pace e impegno". Dedica alla memoria anche a Montespertoli per Settimo Agostini morto il 27 luglio del ‘44, il giorno della liberazione dal fascismo a Montespertoli. Aveva 27 anni. Il sindaco Alessio Mugnaini ha ricordato che "Montespertoli ha subìto per circa venti giorni il passaggio del fronte. Ci è costato caro. La nostra comunità conta 11 vittime, ragazzi molto giovani tra cui Settimo. È importante oggi essere qui per ricordarli e per rendere il dovuto onore". "Il mio pensiero va agli amici ucraini – ha aggiunto Mugnaini – e a tutti i popoli che subiscono atti di guerra, di privazione della libertà e di invasione. Non dobbiamo scordarci di chi sta vivendo momenti che noi abbiamo vissuto tanti anni fa e che ora, grazie ai comuni valori europei, non corriamo il rischio di rivivere".

Il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli su facebook ha voluto esprimere l’importanza di "Una cerimonia molto attesa e molto partecipata... per ricordare tutti quei giovani che dettero la propria vita nella lotta di Liberazione. Il sacrificio è servito per dare la libertà a tutti, anche a chi non la pensava come loro". Fra le moltissime frasi, spiccano le parole della staffetta partigiana Floriana Garosi che il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha scelto per comunicare il suo pensiero: "Siamo tutti partigiani. Viva la Liberazione". Anche il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, ha voluto citare l’ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini chiudendo il suo messaggio con la frase "Alla più perfetta delle dittature, preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie..." mentre il suo collega di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, alla fine delle celebrazioni ha ringraziato tutti e in particolare "Mario Frosini, vicepresidente dell’Auser Montelupo e presidente dell’Anpi Montelupo, 95 anni di vera Resistenza da sempre impegnato per la propria comunità". Un augurio di serenità e ringraziamenti ai partecipanti alle celebrazioni sono stati fatti dal sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, e da quelli di Certaldo, Giacomo Cucini, e Alessandro Giunti di Capraia e Limite.