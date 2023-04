Dem Festival, pronti via Cottarelli e Fratoianni aprono la kermesse Fra dibattiti e riflessioni

EMPOLI

Era partita con il sindaco Barnini in versione Barbie, ma nella quattro giorni del Dem Festival che prende il via oggi c’è decisamente di più. Sarà un’occasione di confronto e dialogo, per parlare di politica e di attualità, con ospiti di prestigio e temi di livello nazionale. La kermesse, organizzata dal Partito Democratico di Empoli, andrà avanti fino a domenica al Palaesposizioni con ingresso libero. Si comincia oggi alle 17 con la presentazione del libro di Carla Paci "Lei c’era": partecipano, oltre all’autrice, anche Eleonora Caponi, coordinatrice Conferenza Donne Democratiche Empolese Valdelsa, Laura Rimi, Conferenza Donne Democratiche Empolese Valdelsa e Maria Cira D’Antuono, consigliere comunale di Questa è Empoli. Alle 18.30 in sala B "Transizione sì? Transizione no?", dibattito con i senatori Carlo Cottarelli e Dario Parrini. Alle 21.30 in sala A "Sinistra, Verdi, progresso e futura umanità", incontro con il deputato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. Insieme a lui Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, e Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli. Ma ci sarà spazio anche per i bambini: dalle 16.30 alle 18.30 Kids Dem propone il laboratorio gioco pittura "Soqquadro: giocare con i colori non è mai stato così divertente".

Domani si parte invece alle 17 nella sala A con un laboratorio partecipativo aperto a tutti sul tema "Siamo o non siamo tutt* femminist*? Dicci la tua". Sempre alle 17 nella sala B presentazione del libro di Antonio Funiciello "Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti". Partecipano, oltre all’autore, anche Brenda Barnini, sindaco di Empoli, e Giovanni Bettarini, assessore del comune di Firenze. Alle 18.30 nella sala A presentazione del libro "C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano" di Pierferdinando Casini: con l’autore ci sarà il senatore Parrini e la deputata Deborah Bergamini. Alle 18.30 in sala B "Dalla diversità di qualcuno…all’unicità di ciascuno", incontro con l’assessore regionale Serena Spinelli e Sabina Marmeggi, portavoce della Rete inclusione Empolese Valdarno valdelsa. Alle 21.30 sala A dibattito sul tema "Guerra in Ucraina.

Il dilemma della pace" con gli onorevoli Lia Quartapelle e Enzo Amendola, oltre a Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo. Coordina Cristina Privitera, giornalista de La Nazione. Dalle 16.30 alle 18.30 ancora laboratori per bambini. Sabato si parte alle con 17 "Empoli città del lavoro", tema che sarà ripreso anche alle Alle 18.30 in sala A con l’incontro sul tema "Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine di un incantesimo". Alle 21,30 in sala A presentazione del libro Marina Carone "La candidata vincente": con l’autrice ci sarà anche il deputato Matteo Orfini. Ultimo giorno domenica 30 aprile che si apre alle 17 con l’incontro " Ce sta o’ genio dint(e anche o’ mar for)", oltre ad alcune presentazioni di libri. A chiudere la manifestazione, alle 21.30, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il segretario Pd regionale Emiliano Fossi.