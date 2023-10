Delogu dirige ’Lo sapevamo anche noi’

Un tema importante e quanto mai di attualità è quello con cui gli allievi e le allieve del laboratorio teatrale di Castelfiorentino, a cura della compagnia empolese Giallo Mare, si metteranno alla prova del palcoscenico. Lo spettacolo che porteranno in scena giovedì prossimo alle ore 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, con la regia di Teresa Delogu (nella foto), parla infatti di migranti e si intitola "Lo sapevamo anche noi". La rappresentazione racconta la vicenda lunga, complessa e articolata dell’emigrazione italiana. Un fenomeno che ha avuto differenti fasi, ma che non è cessato mai lungo il corso della storia della nostra giovane nazione: dalla grande ondata di partenti verso le Americhe subito dopo l’Unità d’Italia, all’odierno emigrare degli "Expat", emigranti odierni, giovani spesso qualificati e istruiti, ma che ugualmente trovano patria - in condizioni diverse - come i loro nonni e bisnonni. Un filo narrativo che tocca i temi mai mutati del partire: la necessità economica, il razzismo subito fino ai massacri xenofobi, i nomignoli affibbiati. Riflettere sulla nostra emigrazione, ora che il tema migranti è sotto la lente quotidiana, può essere uno spunto per inquadrare in un’ ottica più consapevole un fenomeno complesso e che non si presta a facili e superficiali soluzioni. L’ingresso è gratuito.