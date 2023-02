"Delitto a villa Albani" Indagini e comicità

Rinviato lo scorso 7 gennaio, nell’ambito della rassegna "Teatro a km zero" della stagione 2023 del Teatro Regina Margherita di Marcialla, lo spettacolo "Delitto a Villa Albani" andrà in scena domani pomeriggio alle 17. La commedia è un giallo comico classico scritto da Raffaele Totaro e diretto da Samuel Osman con Iacopo Biagioni, Raffaele Totaro, Andrea Corti, Fulvio Ferrati, Alessio Coluccia, Diana Volpe, Claudia Fossi e Antonio Timpano. Il terribile omicidio di Giorgio, cugino del conte, scuote la grigia monotonia di casa Albani, famiglia borghese composta da un anziano e burbero patriarca, dai figli e da una nuora giovane e volitiva, oltre a un contorno di fedele e riservata servitù. Ad indagare sul caso arriva il confusionario e pasticcione commissario Alberti (interpretato da Biagioni) e il più solerte ispettore Andrei (Totaro) che cercheranno di scoprire chi, tra Claudio, Franco, Paolo ed Alessia Albani e la cameriera, il giardiniere, il maggiordomo è l’assassino. Una coppia che non ricorda nessun altro celebre connubio investigativo e che a dire il vero non sembra poi neppure così ben assortita e simbiotica come la complessità del caso richiederebbe. Un mix di umorismo e suspense che condurrà lo spettatore fino alla scoperta del colpevole.