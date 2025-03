Delegazione Shalom in Benin: "La nostra casa per gli orfani"

Un lavoro capillare sul territorio per la delegazione Shalom. La casa Shalom Riccardo e Ruggero Di Flavio è un oasi stupenda che accoglie bambini orfani o con fragilità particolari. Da un anno si è arricchita anche di una nuova struttura dedicata alle bambine. Le suore Servent di Christ che seguono questo progetto insieme a Shalom Benin stanno facendo crescere questa realtà. "Come Shalom dobbiamo essere particolarmente orgogliosi di tutto questo – si legge nel report della delegazione partita nei giorni scorsi – che è arricchito dal panificio che funziona bene e dal nostro ostello dove anche noi soggiorniamo". Le forze in campo di recente si sono arricchite anche del lavoro di suor Speranza che segue le bambine. I volontari Shalom – movimento fondato da don Andrea Cristiani, parroco della Collegiata – hanno effettuato incontri con il direttore e gli educatori, e visitato un altro panificio, per confrontare l’organizzazione e le qualità di pane che sono più apprezzate.