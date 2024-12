Delegazione kazaka visita Associazione Conciatori: nuove opportunità commerciali in Italia

Occhi puntati sul futuro. Il conciario, nonostante la crisi che attraversa tutta la filiera della moda, guarda al futuro ed a mercati che possono offrire opportunità di ulteriori sviluppo. E’ in questa ottica che una delegazione di circa venti componenti, tra imprenditori e istituzioni del Kazakistan, ha visitato, nei giorni scorsi, l’Associazione Conciatori, nell’ambito di un progetto promosso dall’Ambasciata della Repubblica del Kazakistan per verificare nuove opportunità commerciali in Italia. La delegazione ha incontrato i rappresentanti dell’Assoconciatori per una giornata di lavori volta a illustrare le caratteristiche del distretto e le attività di formazione e ricerca svolte a supporto dei processi industriali.

L’evento ha visto il supporto della Camera di Commercio italo-kazaka, il cui presidente Paolo Ghirelli ha ringraziato l’Assoconciatori per la disponibilità accordata augurandosi che alla visita possano seguire occasioni di scambio con gli imprenditori del distretto. Tra i presenti, insieme al governatore della regione di Kyzylorda, Nurlybek Nalibayev, sono intervenuti il vicegovernatore Ardak Temirkhanovich, il primo Segretario Ambasciata Repubblica del Kazakhstan in Italia, Azat Zhumashev, e il Segretario Generale Camera di Commercio italo-kazaka Goulsim Karipovna. L’area meridionale del Kazakistan di provenienza della delegazione è una regione caratterizzata da un’industria agricola e mineraria già sviluppata e attualmente oggetto di un potenziamento infrastrutturale che si estenderà a 6 zone industriali per una superficie complessiva di oltre 300 ettari.

"Ci auguriamo che da questo primo contatto – dice in una nota la Camera di Commercio italo-kazaka – possano svilupparsi rapporti commerciali con i vostri imprenditori e restiamo disponibili a scambiare informazioni sulle nostre industrie, dall’allevamento al comparto alimentare, che possono essere di interesse per il vostro business". Occhi, dunque, su nuovi scenari dove portare l’eccellenza della pelle nella moda che è da sempre una mission del distretto. Ora più di sempre, visto che il settore si trova a fare i conti con una congiuntura dai tanti volti.