Del Rosso parla ai giovani: "Devono essere coinvolti e vivere di più il paese"

Nel Limitese si parla di giovani. L’ha fatto, l’altra sera alla Casa del popolo di Limite sull’Arno, la lista civica ‘ViviAMO’, che sostiene Guicciardo Del Rosso nella corsa a sindaco in vista delle elezioni. "Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere attivamente i ragazzi di Capraia e Limite – ha anticipato lo stesso aspirante sindaco –, ci siamo concentrati su alcune proposte che cerchino di rendere il comune più vivibile e vissuto dalla sua popolazione giovane". A presentare questa parte del programma è stata Erika Nardini, 38 anni, limitese doc, che da anni si occupa di associazionismo e volontariato locale. È stata per cinque anni presidente della Casa del popolo di Limite e per tredici volontaria soccorritrice.

Circoli, come la stessa Casa del popolo, e associazionismo sono tra le basi dell’aggregazione. Nardini ha illustrato i punti: creare uno spazio apposito per i giovani, utilizzando anche i plessi scolastici e altri luoghi deputati alla cultura e all’innovazione; far capire ai giovani il legame con il territorio, partendo dal proprio rione di appartenenza; ancora: "Interesse verso la riqualificazione dell’ex casa del fascio per poterla utilizzare come cinema e attività teatrali", così da riconvertirla in ‘casa’ luogo fisico di riferimento delle due compagnie teatrali presenti oggi sul territorio. Altro punto specifico: coinvolgere le giovani generazioni nella valorizzazione del parco archeologico di Montereggi. Il tutto passerebbe attraverso la permanenza insostituibile delle associazioni. Erika Nardini è andata avanti focalizzandosi sulla fascia collinare, i boschi del Montalbano. "Servono manifestazioni che valorizzino i nostri boschi, come ad esempio la Festa del cacciatore, la Festa del contadino, riproporre la Festa del 25 Aprile che veniva organizzata molti anni fa sempre a Montereggi".

Dai boschi primaverili all’estate nei paesi: carte puntate su "rassegne cinematografiche ed eventi all’aperto", sempre con attenzione ad incontrare le proposte che arrivano dal mondo giovanile. "La politica – spiega la sostenitrice – può e deve farsi carico delle tematiche giovanili. Servono appunto spazi da dedicare a giovani ed associazioni, una maggiore cura per gli eventi pubblici e la riapertura del cinema, che potrà essere anche estivo". Erika – come ha specificato Del Rosso – sarà presente come candidata al consiglio comunale nella lista che, come detto, prevede la candidatura dello stesso Guicciardo Del Rosso alla corsa a sindaco, concorrente con il primo cittadino uscente (indicato dal Pd per il terzo mandato) Alessandro Giunti.

A.C.