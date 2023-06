Dehors, più omogeneità C’è il nuovo regolamento "Frutto di un lungo lavoro"

Il comune di Certaldo ha un nuovo regolamento sui dehors. Il documento è stato approvato nell’ultimo Consiglio comunale e stabilisce le linee guida per la progettazione di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a esercizi di somministrazione, esercizi commerciali al dettaglio e artigiani, del settore alimentare. Si tratta di un provvedimento che segna una svolta nel centro del borgo e che è il frutto di un lungo lavoro di partecipazione e condivisione svolto dall’amministrazione per migliorare l’aspetto della città. Ma cosa dice, in sintesi, il regolamento? Innanzitutto specifica le caratteristiche delle strutture esterne, che possono essere composte da arredi base (poltrone, divanetti, panche, sedie, tavoli, mensole, ripiani, ecc), elementi di perimetrazione con altezza massima di 1,30 metri, elementi di copertura (ombrelloni, tende parasole, bracci su parametro murario), strutture in elevazione con sistema di copertura, accessori (pedane, fioriere, vasi, posacenere) e infrastruttura impiantistica (riscaldamento, illuminazione, wi-fi). Le strutture esterne devono essere installate in prossimità dell’esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. Devono inoltre essere realizzate in conformità alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche e non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature.

"Abbiamo lavorato cercando di confrontarci con tutte le realtà interessate - spiega l’assessore al Commercio Jacopo Masini -. L’idea di fondo del regolamento è quella di dare omogeneità ai dehors, soprattutto dal punto di vista estetico. L’obiettivo è di riqualificare il centro in maniera più attrattiva, con installazioni più accoglienti e uniformi". Dall’analisi dell’ufficio urbanistica, le aree che meritano più attenzione normativa sono quelle interne al perimetro del territorio urbanizzato. "Il regolamento arriva in una fase particolare per la parte bassa del paese che si appresta a vivere un importante momento di rinascita con la riqualificazione del centro", sottolinea il sindaco Giacomo Cucini. Il regolamento ha avuto i voti favorevoli dei consiglieri di Pd, Sarà Certaldo e Gruppo Misto; astenuto il consigliere Eliseo Palazzo della Lega.