Degustazioni, musei e natura: ecco gli appuntamenti di domani

EMPOLESE VALDELSA

Liberi per Pasquetta? Tra musei, gite fuori porta e pic nic, sono tante e variegate le occasioni di svago offerte dal territorio. Elenchiamo solo alcune delle proposte pensate per trascorrere una giornata in famiglia andando alla scoperta dei tesori locali. Gli amanti della natura potranno concedersi oggi a Empoli una visita all’Oasi di Arnovecchio aperta fino alle 12, ad accesso libero e senza prenotazione. Un’esperienza open air che potrà proseguire domani dal Centro Rdp Padule di Fucecchio con le visite guidate e le aperture straordinarie del Centro Visite di Castelmartini e dell’osservatorio faunistico de Le Morette. Per Pasquetta, entrambe le strutture saranno aperte al pubblico dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30. Negli orari indicati la fruizione è libera. Restando a Fucecchio l’associazione Il Padule organizza brevi escursioni sui tradizionali barchini (prenotazione al 333 9781201).

È la “Merenda con Leonardo” a tener impegnati grandi e piccini a Vinci. Alle 16,15 di domani visita guidata alla mostra “Gli universi di Leonardo da Vinci” che omaggia la figura del professor Carlo Pedretti, uno dei maggiori esperti della vita e delle opere di Leonardo. A corredo della mostra principale le sale del centro espositivo Leo -Lev accolgono la mostra curata dalla sarta storica Fabiana Frosini “La Storia non passa mai di Moda” . E poi degustazioni offerte da aziende agricole del territorio allietate da poesie, canti e stornelli (prenotazioni da Da Vì Travels al 3381226613). A Castelfiorentino festa nella frazione di Petrazzi, con pranzo e visita guidata alla Villa che ospitò Giuseppe Garibaldi. Porte aperte anche al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino: dalle 9 alle 19 si potrà visitare “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi - Una galleria di confronti“, inserita nel progetto Terre degli Uffizi.