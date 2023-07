Degrado e insicurezza Il Comitato alza la voce

EMPOLI

La volontà è quella di sostenere l’amministrazione nella lotta al degrado, ma tra le proposte ci sono anche provvedimenti ‘drastici’ come quello di estendere il divieto di consumare alcol all’aperto non soltanto alla stazione, ma in ogni area del centro storico. A dirlo è il neocostituito Comitato Civico, che raccoglie tanti cittadini residenti nel centro storico e non solo, nel denunciare quella che a loro avviso è una "totale indifferenza, da parte del Comune di Empoli, alle richieste presentate". L’esposto, come confermato dal presidente del comitato, Isacco Cantini, risale al 31 marzo scorso. "Abbiamo segnalato lo stato di degrado e di insicurezza in cui versa il centro ed in generale tutta la città di Empoli. Le zone maggiormente segnalate erano quelle di Porta Pisana, via Ferrucci, via Giuseppe Del Papa, via Chiara e Piazzetta Madonna della Quiete: tutte zone – dice lo stesso Cantini - in cui lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, anche in pieno giorno, nonché l’uso di alcolici fino a tarda notte diventate invivibili per i residenti e per chi le frequenta. Tutto questo genera gravi problemi di sicurezza, poiché non di rado, accadono episodi di risse, tentate violenze".

Accanto a questi episodi viene denunciato l’abbandono di rifiuti. Nell’esposto il comitato proponeva delle possibili soluzioni: un maggior pattugliamento da parte delle forze dell’ordine con l’ausilio dei carabinieri a riposo e, sul tema dell’uso di alcol e del decoro urbano, si chiedeva di estendere il divieto del consumo di alcol all’aperto, non solo nella zona della stazione, ma a tutto il centro, oltre a una maggiore pulizia da parte di Alia. "Per ovviare, infine, alle condotte di coloro che fanno i bisogni fisiologici ad ogni angolo delle strade - dice ancoa la nota – si chiedeva, almeno, il ripristino dei bagni pubblici". Ma da via Del Papa non si sono fatti sentire. "A tali richieste e proposte il comitato non ha ricevuto risposta né verbale né scritta, tant’è che lo stesso presidente Cantini ha chiesto un appuntamento con l’assessore Ponzo Pellegrini, che ha la delega alla sicurezza, ma, a distanza di quasi un mese, non è pervenuto alcun riscontro. Purtroppo è evidente che il Comune persegua solo la strada dell’indifferenza, voltando le spalle a tanti cittadini onesti che lavorano e pagano le tasse sul territorio", conclude la nota. Tommaso Carmignani