"Degrado e incuria nella zona sportiva"

Incuria e degrado nella zona sportiva di Fibbiana. "Quale sarà il destino dei campi da calcio?" Se lo chiede Daniele Bagnai del Gruppo consiliare Montelupo nel cuore — Centrodestra per Montelupo. "L’area dell’ex campo di calcio nella frazione montelupina – spiega il consigliere d’opposizione – è in concessione decennale all’Us Rugby Empoli Montelupo in forza di un contratto che detta modi e tempi di valorizzazione strutturale". Ma, stando a quanto riporta Bagnai, la zona non è valorizzata come dovrebbe. "Oggi l’area adibita a campo sportivo e gli stessi campetti da calcio attigui presentano segni di degrado. Chiediamo all’amministrazione comunale di vigilare sul corretto adempimento del cronoprogramma – conclude Bagnai – anche nell’ottica di una valorizzazione legata alla costruzione del nuovo ponte sull’Arno".