Degrado e bivacchi Dai giardini fino al centro "Raffica di segnalazioni"

Meno di un mese fa la protesta dei residenti di via XI Febbraio: il verde pubblico? Pieno di lattine e bottiglie vuote. Ma anche plastica e vetro sparsi qua e là, scivoli imbrattati e panchine sulle quali nessuno osa sedersi. Pacchetti di sigarette, sacchi dell’immondizia aperti e cestini straboccanti di bottiglie di alcolici, residui di cibo e cartacce.

La storia si ripete con l’ultima segnalazione, quella di pochi giorni fa: "Ogni notte qui è fuori controllo - raccontano esasperati alcuni residenti della zona - La situazione è allo sbando. Abbiamo trovato la rete di un materasso dentro l’area cani. Qualcuno avrà scelto il parco pubblico come camera di albergo. Come possono i bambini frequentare un’area così degradata?". E non è l’unico caso di incuria, bivacco o scarso decoro in città. Anche e sopratutto nel cuore del centro storico dove tra sporcizia, microcriminalità e degrado, tira ancora forte il vento delle polemiche e dell’indignazione. Valigie e ancora materassi seminati per strada (siamo in zona Porta Pisana, unica porta delle mura di Empoli che è arrivata ai giorni d’oggi). "Addirittura feci umane lungo i marciapiedi e siringhe. Empoli torna a essere presa di mira dall’inciviltà. Scene che di cartolina hanno ben poco". Lo sfogo è della Lega: stavolta nel mirino della maleducazione sono finite oltre alla centralissima porta Pisana, anche via Verdi, via Cavour, via Fabiani e via Cellini. Il centro storico ma anche le periferie. "Tante sono le segnalazioni dei cittadini. Erbacce e sporcizia spuntano sui marciapiedi di via Verdi, siringhe usate in via Fabiani con la dispersione nell’ambiente, a due passi dalle scuole, di aghi potenzialmente infetti". La lista stilata dall’opposizione in consiglio è lunga. "Nelle vicinanze degli istituti scolastici ci sono tossici che si spostano dal centro storico e da piazza XXIV luglio fino al parco delle Rimembranza. Spacciatori abituali che fanno del degrado una questione di routine - sottolinea Tiziana Bianconi, segretario Lega di Empoli - Per non parlare delle fioriere della pinetina in via Cavour, da tempo abbandonate. Senza piante e fiori oggi sono e ricettacolo di rami secchi e rifiuti. Dov’è finito il salotto di un tempo?". E ci sarebbe un uomo, a detta di alcuni residenti in zona Parco delle Cascine, "sorpreso più volte a defecare sulle pubbliche vie della città".

"Tante le circostanze segnalate - sottolinea il consigliere comunale della Lega Andrea Picchielli – Ma la situazione non trova una risoluzione definitiva. Una questione annosa, quella dell’inciviltà, che può essere risolta solo con una presenza maggiore della Municipale sul territorio per la sorveglianza, l’informazione, la dissuasione. Serve un pronto intervento. Magari un numero verde dove poter segnalare interventi urgenti".