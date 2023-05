Degrado e alcune presenze sospette filmate e postate sui social

Il fenomeno del degrado e dello spaccio alla Cerbaie è sotto la lente anche del Comitato per la sicurezza e la Valorizzazione delle Cerbaie guidato da Marco Nicoletta. Un comitato fatto di cittadini che vogliono "riappropriarsi di un’area verde importante e bellissima". Tanti – si apprende – sono i cittadini che stanno documentando con video la presenza continua di pusher. Alcuni sono stati postati anche sui social. In uno dei questi si vede l’uomo, ben vestito, a volto coperto, che si muove dentro la vegetazione: uno dei tanti che popolano l’area dove purtroppo si sono registrate anche aggressioni. Per la precisione tre in pochi mesi. Una di queste anche ai danni di una ragazza che transitava con l’auto e che è stata aggredita da tre stranieri usciti dal bosco che hanno cercato di palpeggiarla. Il comitato sta facendo opera di sensibilizzazione in tutte le comunità interessate dalla Cerbaie con manifestazioni. Sono in fase di organizzazione quelle al Staffoli e Castelfranco.