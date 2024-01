Definiti i lavori per il restyling. Ecco il piano

Macigno toscano, cotto, travertino e porfido. Questi, stando alle anticipazioni emerse ieri in commissione, i materiali che comporranno la nuova piazza Boccaccio, i cui lavori hanno preso il via nei giorni scorsi. Un progetto che prevede la completa pedonalizzazione della piazza principale del centro urbano: gli attuali parcheggi dovrebbero essere eliminati (fatta eccezione per gli stalli di sosta per i disabili, previsti in alto a destra nello scorcio che dà sull’incrocio fra via XX Settembre e via Roma) e recuperati in buona parte nell’area ex-Antonelli, con quest’ultimo cantiere parallelo partito di recente. La statua di Giovanni Boccaccio manterrà la collocazione attuale, mentre sparirà l’asfalto (che verrà mantenuto invece in via XX Settembre) e la parte centrale del nuovo spazio sarà in cotto. E i cosiddetti sampietrini, oggetto di polemica sin dagli scorsi mesi? Dovrebbero essere in gran parte rimossi, salvo una sezione che rimarrà anche nel nuovo assetto della piazza. Tant’è che gli operai al lavoro in questo periodo starebbero ripulendo e mettendo da parte proprio i sampietrini ancora riutilizzabili, in vista della seconda parte delle operazioni. Una parte della nuova area dovrebbe essere in macigno toscano, mentre linee di travertino divideranno i vari quadranti, e a circondare la nuova piazza ci sarebbero aiuole rase. I lavori dovrebbero terminare la prossima estate, mentre altri posteggi temporanei dovrebbero essere allestiti alle scuole medie. Altri sampietrini dovrebbero inoltre essere riutilizzati infine per la riqualificazione di via 2 giugno, con Comune e Soprintendenza che starebbero lavorando ad una soluzione di discontinuità rispetto alla nuova piazza.