Defibrillatore rubato in centro. Recuperato

Il defibrillatore rubato, sarà rimesso a posto. Un presidio importante per la sicurezza. Tutto questo si deve all’occhio attento di un agente della Polizia ferroviaria di Empoli che ha notato una persona, che non aveva nessuna ragione di avere a tracolla un defibrillatore col logo di "Regalami un sorriso". Da qui il contatto con Piero Giacomelli, presidente della Ets "Regalami un sorriso", che ha distribuito quasi 200 defibrillatori, per sapere se qualcuno di questi mancava all’appello. Un rapido giro di telefonate ai chi era stata effettuata la donazione ha permesso di accertare che in via del Giglio durante la notte era stata sottratta la macchina salvavita.