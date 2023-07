Debutta Medicea Wine Festival L’Estate Cerretese entra nel vivo Degustazioni e musica nel borgo

Sua maestà la Villa Medicea spalanca di nuovo le porte ai visitatori: bentornata all’Estate Cerretese che non si ferma, reduce dal successo de "La Notte di Isabella". Sono stati migliaia i visitatori arrivati in centro storico a Cerreto Guidi lo scorso week-end per rivivere le atmosfere rinascimentali. Ora, spazio al "Medicea Wine Festival": vino, cibo e musica saranno i grandi protagonisti della 48esima edizione della manifestazione che prenderà il via domani con la serata inaugurale. Fino al 16 luglio un tripudio di appuntamenti per il Festival organizzato dal Comune di Cerreto Guidi e dall’associazione turistica comunale Pro Loco in collaborazione con le contrade del Palio, il Gaceb, l’associazione Ccn ‘Buontalenti’ e altre realtà del territorio. Un contenitore di eventi pronti a rapire l’attenzione dei più curiosi. Nella rassegna spiccano infatti iniziative come "Cerreto Street Wine", l’esposizione dei Trattori d’epoca e il "Mestolo d’Oro".

Si comincia alle 20,30 domani nel giardino della Villa Medicea con l’apericena inaugurale. Sarà l’occasione per prendere parte alla degustazione dei vini vincitori del Concorso Enologico "Rubino Mediceo", che saranno premiati nel corso della serata. L’evento - in collaborazione con l’associazione Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi - sarà accompagnato dalla musica live dei Fabrè, cover band di Fabrizio De André. Il week-end invece sarà tutto per "Cerreto Street Wine": sabato 8 e domenica 9 dalle 18 alla mezzanotte sarà divertente perdersi in un itinerario dedicato alla valorizzazione della produzione enologica del territorio dell’Empolese Valdelsa e del Bio-Distretto del Montalbano. Il ’gioco’ è semplice. Ogni partecipante riceverà un calice, una tracolla porta-bicchieri e dei gettoni, acquistabili più volte durante tutto l’arco della serata. Una volta imboccato il percorso, non ci sarà che da scegliere a quale azienda consegnare il proprio calice per la degustazione del vino, che sarà affiancata ad una selezione di street food di qualità. A fine serata, tutti con il naso all’insù. Gli appassionati potranno infatti osservare le stelle guidati dal Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino.

Y.C.