Debutta ’EasyPark’ Un’app per la sosta

Attiva in 650 città in Italia, l’app per la sosta “EasyPark“ sbarca anche a Certaldo. L’applicazione consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo. Tra i vantaggi il fatto che l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate

automaticamente tramite geolocalizzazione. Inoltre è possibile prolungare la durata della sosta

direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dal Comune. "Un nuovo sistema, più moderno ed evoluto – commenta il sindaco Giacomo Cucini – che siamo convinti porterà importanti benefici, sia ai cittadini che ai visitatori".