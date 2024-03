Dati anagrafici. Stop burocrazia. C’è l’accordo

Snellire la burocrazia in certe situazioni. Questo l’obiettivo che si sono prefissati Comune di Vinci e Comando della Guardia di Finanza con il raggiungimento dell’accordo sulla consultazione di dati anagrafici. "L’accesso da remoto alla banca dati dell’anagrafe consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché la raccolta tempestiva delle informazioni da parte del Comando della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell’attività degli uffici comunali", la sintesi della giunta Torchia a spiegazione del provvedimento.

Il Comune si impegna così a mettere a disposizione l’accesso telematico ai dati dell’anagrafe della popolazione residente per consentire al Comando della Gurdia di Finanza di Empoli la consultazione dei dati e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche. Il Comando - andando nello specifico del protocollo oggi disponibile - può accedere alle informazioni contenute nella banca dati anagrafica limitatamente allo svolgimento dei propri compiti d’istituto. Dunque le funzioni utilizzabili dagli uomini in divisa sono esclusivamente le seguenti: interrogazione di dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino; ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome; esecuzione di stampe su carta e ad uso interno dei dati che sono visibili a video. La Guardia di Finanza dovrà comunicare preventivamente all’ufficiale dell’anagrafe di Vinci i nomi e gli estremi dei documenti identificativi del personale abilitato alla consultazione.

