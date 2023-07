Danza, musica e solidarietà per Lilith

EMPOLI

Un’accoppiata vincente, quella tra socialità e solidarietà, sarà la protagonista dei prossimi due mercoledì a Marcignana, dove torna “Pubblica…mente Insieme” di Anpas Empolese. Due serate all’aria aperta all’insegna della danza, della musica, del divertimento per i più piccoli e di una cena contro la violenza sulle donne. Gli eventi, che animeranno le strade della frazione di Empoli, sono organizzati dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in collaborazione con il Circolo Mcl, Studio Matilda Ricami e il Circolo Arci, con il patrocinio del Comune di Empoli.

Si parte domani sera alle ore 20.30, con la serata a favore del Centro Aiuto Donna Lilith. In programma la “Cena nello Spettacolo” che si svolgerà in via della Nave di fronte al Circolo Mcl di Marcignana, ed il raccolto sarà devoluto al centro anti violenza delle Pubbliche Assistenze Riunite. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0571 581278 o 335 1019818.

Protagonista sotto i riflettori il gruppo Lo Que Soy con le “Donne Girasole”, un progetto che unisce musica, danza, teatro e poesia. In scena dunque un mix di emozioni in vari stili, dal flamenco al classico spagnolo e contemporaneo, con interventi di brevi brani recitati e rivolti alla sensibilizzazione sul tema della violenza delle donne. Ospite dell’appuntamento l’esperto di life style Stefano Agnoloni.