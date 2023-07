Danni strutturali a una palazzina Necessarie le verifiche di stabilità Scatta l’evacuazione delle famiglie

Un edificio talmente malmesso da poter comportare gravissimi rischi per i residenti. Lo hanno confermato le verifiche effettuate ieri pomeriggio dai vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi. L’esito è stato interdizione dell’immobile ed evacuazione di tutti gli occupanti: due nuclei familiari e un’attività commerciale. Il sopralluogo è scattato intorno alle 16.30 in via Giacomo Matteotti. I pompieri sono entrati all’interno della struttura e hanno controllato, osservato ed effettuato tutte le prove necessarie, rilevando quanto in parte già si sospettava.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco, Paolo Pomponi, che ha assistito alle operazioni dei vigili del fuoco per poi provvedere a trovare una sistemazione alle persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. "A tutte le persone è stato trovato un altro alloggio e stanno bene - fa sapere il sindaco - Si tratta di persone adulte, non ci sono minori tra gli evacuati".

Il sopralluogo sull’edificio da quanto appreso era stato richiesto dalla proprietà proprio perchè erano state riscontrate delle criticità strutturali. L’immobile si trova nel centro storico del borgo collinare.

E’ composto da otto unità abitative, di cui due abitate, più un fondo commerciale. La maggior parte della palazzina, tuttavia, è disabitata.

Secondo quanto riferito non sembrerebbero esserci stati crolli evidenti, nè cadute parziali e quindi di conseguenza non ci sono stati nemmeno feriti. Ma comunque segnali di pericolo c’erano stati anche nel recente passato, tanto da mettere in allerta il proprietario. Oltre ai vigili del fuoco e al sindaco di Montaione sul posto erano presenti anche i carabinieri. Ora la palazzina è vuota e lo rimarrà fintanto non verranno effettuati lavori di messa in sicurezza. Dopodichè dovranno essere eseguite nuove verifiche e solo dopo le necessarie autorizzazioni potrà tornare ad essere occupata. Potrebbero tuttavia volerci dei mesi.

