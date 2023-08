Danni pericolosi a Empoli: multe salate da 2mila euro

Poche, semplici regole per evitare danno ambientale e relativa sanzione. Tra le buone pratiche, quella di non bruciare mai residui vegetali quando c’è vento. Per i picnic, accendere il fuoco solo nelle aree attrezzate. Ovviamente non abbandonare i rifiuti nel bosco e non gettare mozziconi di sigaretta dall’auto. E’ ancora in vigore il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali in tutta la Toscana. Fino al 31 agosto anche nell’Empolese Valdelsa è vietata qualsiasi accensione di fuochi (a esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue all’interno delle apposite aree). Per i trasgressori le sanzioni sono salate.

Si parte da 120 euro ma si può arrivare a superare anche i duemila euro di multa. Chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio boschivo è invitato a segnalarli al numero unico di emergenza 112 o al numero verde 800.425.425 della sala operativa regionale antincendi boschivi.