Danni per l’alluvione. Ecco come avere i ristori

Il Comune di Fucecchio informa che sono stati pubblicati i moduli per la ricognizione dei danni a privati e ad attività economiche e produttive realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni provocati dagli eventi alluvionali. I moduli compilati andranno caricati sulla procedura online di Regione Toscana che per i privati sarà aperta fino al 31 dicembre di quest’anno. Il consiglio è di tenere scontrini e fatture delle spese già sostenute, oltre alle foto dei danni subiti. Per chi ha difficoltà nella presentazione online della domanda saranno attivi dalla prossima settimana sportelli di aiuto nei centri di facilitazione digitale. La Regione informa che sarà pubblicato un elenco a breve.

Sul portale della Regione Toscana è pubblicata un’apposita sezione che raccoglie tutti gli atti e le ordinanze emanate a seguito dell’evento alluvionale. La sezione è consultabile a un link appositamente dedicato.