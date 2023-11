Maltempo, enormi danni a un’azienda agricola: “Intero vigneto spazzato via, morti tutti i conigli”

Capraia e Limite, 9 novembre 2023 – Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla Toscana ha messo a dura prova anche molti comuni dell’Empolese Valdelsa, provocando ingenti danni non solo alle abitazioni ma anche alle tante aziende agricole del territorio. Tra queste anche quella di Andrea Bartolini, proprietario del Podere di Botta, società agricola di Limite sull’Arno. "In questo momento è molto difficile quantificare i danni e l’acqua in verità non è mai stato il problema", spiega il proprietario del Podere di Botta, sottolineando successivamente quale sia stata la vera complicazione che ha portato poi ai grossi danneggiamenti.

“Il rio che passa accanto alla mia proprietà è lasciato nel più completo abbandono e ha fatto una sorta di ‘tappo’ allagando tutto: casa, cantina, pollaio. Noi paghiamo anche il Consorzio del Padule, ma nonostante ciò sembra che il problema continui a rimanere".

Non solo danni alle colture ma anche alle attrezzature, contando inoltre le gravi perdite di alcuni animali che si trovavano all’interno delle loro strutture. "Sono morti tutti i conigli che avevo, la forza dell’acqua mi ha buttato giù un vigneto. Trattori allagati che purtroppo non partono, le olive raccolte sono state portate via", commenta Bartolini con dispiacere. Il titolare dell’azienda agricola si sofferma poi sui costi dell’attrezzatura che molto probabilmente dovrà andare a sostituire. "Pompe, pressa per l’uva, è andato tutto sott’acqua e dovrò capire se ci sarà la possibilità di ripararle. Sono pompe che valgono tra i mille e i millecinquecento euro l’una".

Questo è solo un esempio delle tante realtà che si sono dovute piegare al violento nubifragio di giovedì scorso. Claudio Lombardi, responsabile della zona dell’Empolese Valdelsa per Coldiretti, fa il punto della situazione delle zone colpite dal maltempo nell’arco dell’ultima settimana. "La Valdelsa, ovvero i territori comunali di Castelfiorentino, Certaldo, Montaione e Gambassi – dice – hanno avuto un 20 per cento di danni legati più alle strutture che alle colture, quindi cantine e tutto ciò che si trovava in basso e di conseguenza più soggetto all’affogamento".