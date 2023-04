Daniel Cohen Sul podio dell’Ort per il gran finale

Cala il sipario sulla stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli. L’appuntamento è domani alle 21 al Palazzo delle Esposizioni con l’Orchestra della Toscana diretta da Daniel Cohen e con Pietro De Maria come solista al pianoforte. Quest’ultimo sostituisce il pianista italo-sloveno Alexander Gadjiev, annunciato a inizio stagione, il quale non potrà essere presente per motivi di salute. De Maria, pianista dalla tecnica preziosa, è il primo italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti. E proprio al compositore polacco è dedicato il nuovo disco, di recente uscita, inciso nell’aprile 2021 con l’Ort diretta da Daniele Rustioni. La sua intensa attività concertistica lo vede solista con prestigiose orchestre e con i più importanti direttori italiani ed internazionali.

Sul podio salirà invece l’israeliano Daniel Cohen, attualmente direttore musicale del Teatro di Darmstad dopo esserlo stato alla Deutsche Oper di Berlino a aver collaborato a lungo con Pierre Boulez a Lucerna. È ospite regolare dei maggiori teatri d’opera internazionali; attivo anche in ambito sinfonico, ha diretto tra le altre la Staatskapelle Berlin, la Los Angeles Philharmonic Orchestra, la Dresdner Philharmonie, la Israel Philharmonic Orchestra, la Helsinki Philharmonic Orchestra, la HR-Sinfonieorchester Frankfurt, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Attualmente dirige la Staatsorchester Darmstadt in un ciclo completo di tutti i brani di Mahler. Dopo gli studi alla Royal Academy of Music di Londra, Daniel Cohen è stato a lungo membro della West-Eastern Divan Orchestra come violinista. Il programma prevede Leonore n.3 di Beethoven, terza delle quattro ouverture che Beethoven scrisse per la sua unica opera teatrale il Fidelio. A seguire il Concerto n.3 di Sergej Prokof’ev, partitura di un modernismo pungente che richiede assoluto nitore tecnico. Eseguito per la prima volta a Chicago, il "Terzo Concerto" riportò immediatamente un entusiastico successo tanto da essere definito dal Daily Herald "il più bel concerto moderno per pianoforte". In chiusura,la sinfonia incompiuta di Schubert, il suo più celebre capolavoro sinfonico, nel completamento che ne ha fatto in tempi recenti il musicologo Brian Newbould.