Dall’Osso regala il suo cavallo ’Alzata con forza’ per la comunità

Forza, libertà, tenacia ma anche leggerezza, velocità, rispetto. La simbologia legata al cavallo è uguale in tutte le culture, nel mito e nella storia. "Al cavallo ci lega un sentimento ancestrale: è un retaggio dei nostri avi ed è presente nei nostri geni. Uomini e cavalli hanno condiviso la stessa storia e lo stesso passo per millenni. Oggi non è più così, eppure quando vediamo un cavallo istintivamente ci fermiamo, ci avviciniamo, cerchiamo di entrare in contatto. Esiste empatia fra uomo e cavallo". E’con queste parole che l’artista Davide Dall’Osso ha donato al Comune di Castelfiorentino la scultura “Alzata con forza” che riproduce, appunto, un cavallo. Il territorio castellano ospiterà le opere di Dall’Osso per la quarta edizione della Mostra Diffusa intitolata “Community”. "Il cavallo – ha detto la vicesindaco, Claudia Centi - è sempre stato un animale ricco di fascino e carico di significati. Ma in quest’opera dell’artista Davide Dall’Osso, che generosamente ha voluto donare al comune di Castelfiorentiono, il richiamo alle infinite potenzialità del recupero e del riciclo è davvero molto forte, l’ennesima dimostrazione di come sia possibile realizzare qualcosa di bello con il riutilizzo di un semplice fil di ferro. Un bel messaggio anche di educazione ambientale".

"Un’opera imponente – ha aqggiunto il sindaco, Alessio Falorni – che rappresenta un simbolo di libertà e rinascita, ma anche di forza e determinazione. Ringrazio Davide Dall’Osso per questo dono, un’opera artistica che va a impreziosire il Parco Piovanelli e a riqualificare ulteriormente l’antica Cinta muraria della Pieve". Il Cavallo, alto circa 4 metri e realizzato per la maggior parte in fili di ferro zincato di diverse dimensioni intrecciato a mano, sarà posizionato alla Pieve santi Ippolito e Biagio.