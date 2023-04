Dallo sport all’inclusione La Buca? Ancora più bella Ora è anche area fitness

Un giorno di festa. Sport, benessere e inclusione. Sono i tre punti cardine su cui è nato e ha preso vita il progetto di Round Table 76 San Miniato-Fucecchio, l’organizzazione giovanile a carattere filantropico che, grazie alle donazioni di vari sostenitori privati, ha realizzato una vera e propria area fitness all’interno della Buca del Palio. Il progetto ideato in collaborazione e condiviso con l’amministrazione comunale di Fucecchio, ha permesso l’installazione di una serie di attrezzature per svolgere attività fisica che andranno ad arricchire la ’Buca’ di una vera e propria palestra a cielo aperto, per promuovere l’importanza dello sport quale elemento essenziale tanto per la salute quanto per l’integrazione sociale. All’inaugurazione del nuovo spazio, realizzato a impatto zero e dotato di una cartellonistica in Comunicazione aumentativa alternativa, sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore allo Sport Fabio Gargani, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il portavoce del presidente della giunta regionale Bernard Dika, il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini, il presidente di Round Table 76 San Miniato-Fucecchio Lorenzo Puccinelli e il consigliere nazionale di Round Table Italia, Giulio Pellini.

"L’inaugurazione di quest’area fitness rappresenta un altro degli obiettivi raggiunti nel mandato di questa amministrazione – spiega il sindaco Alessio Spinelli - ovvero quello di dare a tutti la possibilità di svolgere attività fisica autonomamente, senza doversi necessariamente iscrivere a qualche associazione sportiva o andare in qualche centro fitness. E questo progetto, unito alla riqualificazione del campo da basket presente nella Buca, va proprio in questa direzione". Accanto all’area fitness, infatti, il campo da basket è stato completamente rimesso a nuovo grazie all’installazione di due nuovi canestri e alla realizzazione delle nuove tracciature, "Per noi è una grandissima gioia portare il nostro stemma in un luogo così importante per Fucecchio come la Buca del Palio – dice Lorenzo Puccinelli, presidente di Round Table 76 San Miniato-Fucecchio -. La nostra è un’organizzazione che si fonda su valori quali l’amicizia, la solidarietà e il rispetto reciproco, valori che cerchiamo di tramandare e attraverso i quali vogliamo esprimere la nostra vicinanza all’intera comunità".

Carlo Baroni