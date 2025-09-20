Dallo sciopero Cgil al corteo pro-Palestina, doppia manifestazione

"Mobilitazione riuscita. Dalla Toscana oggi parte un messaggio forte: fermate il genocidio a Gaza". Così Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, ieri a Livorno durante la manifestazione per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil in tutta la regione. "Abbiamo messo in campo il nostro strumento più potente, lo sciopero generale, perché quello che sta accadendo in questi mesi a Gaza, davanti ai nostri occhi, è qualcosa di inaccettabile e disumano. Bambini spezzati, donne massacrate, famiglie annientate o deportate – ha aggiunto il segretario empolese –. È la negazione stessa dell’umanità, della libertà e della giustizia sociale. A fronte di tutto questo, c’è l’inazione dei governi e delle istituzioni internazionali. Non sono state prese le misure necessarie su Israele per fermare le stragi e la voce del popolo palestinese oppresso resta senza ascolto. La Cgil Toscana non può accettare questa indifferenza. Come sindacato dei lavoratori e delle lavoratrici crediamo che la pace, la giustizia sociale e il lavoro siano indissolubilmente legati. Senza pace non c’è lavoro, senza giustizia sociale non c’è libertà, senza dignità non c’è democrazia. Siamo anche preoccupati dalla deriva bellicista che avanza in Europa e in Italia: si aumenta la spesa militare fino al 5% del Pil, mentre si tagliano sanità, scuola, trasporti e servizi essenziali".

Intanto Empoli si prepara per il corteo pro-Palestina previsto per le 17 di oggi con ritrovo in piazza don Minzoni. "In Palestina stanno avvenendo i crimini più gravi e impuniti del nostro tempo e chi tace è ormai palesemente complice – dicono gli organizzatori –. Per questo continuiamo a restare solidali con il popolo palestinese e la sua eroica Resistenza e convochiamo una manifestazione pubblica cittadina contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza". Durante il corteo ci sarà un collegamento telefonico con un partecipante alla Global sumud flotilla.