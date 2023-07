Dall’EcoMostro all’ EcoPark Finalmente si parte col cantiere

Con il mese di giugno si è conclusa a Ponte a Elsa l’attesa fase di demolizione (iniziata ad aprile) di quello che per tutti era l’Ecomostro (nella foto). Era un tempo; in futuro sulle ceneri del "mostro" sorgerà il complesso immobiliare dell’’EcoPark, cuore di un progetto di rigenerazione urbana. L’obiettivo, come ha più volte ricordato il vicesindaco Fabio Barsottini illustrando il progetto è "rigenerare tutto il centro abitato della frazione empolese con un recupero rifunzionalizzante di quell’ambiente convertendo lo ‘scheletro’ in locali su cui insediare servizi per tutta la cittadinanza". Aspettando il 2026 per vedere il lavoro finito, c’è il primo step che è quello del montaggio e dell’allestimento del cantiere. Per farlo, da lunedì 10 a mercoledì 12 luglio scatteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Le zone interessate sono via Caponi e via Cioni. Ma vediamo come cambia la viabilità per gli automobilisti. Dalle 7 del 10 luglio alle 17 del 12, nel tratto di via Caponi compreso tra il civico 50 e il 58, insisterà il divieto di transito per tutti i veicoli. E non è tutto. Tra l’intersezione con via Gobetti e il civico 50 e nel tratto compreso tra il civico 58 e l’intersezione con via Cioni, sarà istituto il doppio senso di marcia per il tempo strettamente necessario alla fase di montaggio e allestimento delle gru. Occhio, quindi, a circolare nei giorni di montaggio del cantiere.

Il tutto per dar vita a spazi per la socialità e i servizi. Aprirà infatti le porte un presidio sanitario gestito dalla Società della salute, ci saranno locali per il doposcuola e la socializzazione e altri spazi destinati ad attività più ludiche e di intrattenimento da realizzare anche con la collaborazione delle associazioni. Sei blocchi polifunzionali indipendenti, spazio verde e tetto con fotovoltaico, parcheggi e percorsi pedonali. Un cantiere da 5,6 milioni di euro (dei quali 2 milioni da fondi Pnrr) che ha spazzato via il fabbricato fatiscente ormai demolito e risanerà finalmente una ferita aperta a Ponte a Elsa da più di 20 anni.