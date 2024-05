Dalle origini alla deportazione: "La nostra memoria è valore"

"Il titolo dell’incontro è a nostro avviso emblematico: così come non c’è nessuno a Montelupo che non abbia almeno un parente vetraio o ceramista, non ci sono nemmeno nuclei familiari che non siano stati toccati direttamente o indirettamente dai tragici avvenimenti del marzo del 1944. Sui quali è necessario continuare il lavoro di ricerca e di recupero della memoria". Lo ha spiegato l’assessore alla memoria Lorenzo Nesi, interrogato a proposito dell’evento "Ogni famiglia una ferita – caduti, deportati, internati prigionieri: la memoria di guerra come strumento di pace della democrazia europea" organizzato da Noi Montelupo e fissato per il tardo pomeriggio di ieri al circolo La Torre. Un evento nel corso del quale Nesi ha messo al corrente la cittadinanza dell’esito dei punti focali delle ricerche storiche effettuate negli ultimi anni per ricostruire gli avvenimenti-chiave della Montelupo del primo ‘900. "L’attività di ricerca ha fatto emergere anche episodi dei quali, complice il tempo trascorso, in paese si era ormai persa la memoria – ha detto Nesi – è stata ad esempio ritrovata una sentenza della Corte d’appello che condanna sessantanove montelupini per aver smontato venti metri di ferrovia. I fatti risalivano al 1921, quando a seguito dell’uccisione di Spartaco Lavagnini, a Montelupo scoppiò una sommossa popolare. E decine di persone sabotarono a quanto pare la ferrovia leopoldina per impedire che arrivassero gli aiuti da Firenze". Ma c’è un altro aspetto che Nesi intende continuare ad approfondire e che riguarda gli anni immediatamente successivi alla deportazione. Ripartendo dal processo ai responsabili del rastrellamento di oltre ottant’anni fa, per un procedimento quale sembra essersi persa ogni traccia. "Ho trovato un articolo di giornale della seconda metà degli anni ‘40, nel quale si legge del rinvio a giudizio degli imputati, con tanto di nomi e cognomi – ha concluso Nesi – penso che poi sia intervenuta l’amnistia Togliatti. Ma di quel procedimento giudiziario non siamo finora riusciti a trovare riscontri negli archivi".