Dalle attività e alle opere pubbliche. Ecco la (lunga) lista delle priorità

Diciassette previsioni urbanistiche, suddivise in quattro ambiti: attività produttive, commerciali e di servizio e opere pubbliche o private di interesse pubblico. Sono i numeri della variante urbanistica approvata in consiglio comunale durante una seduta-fiume andata avanti lunedì fino a notte fonda, poco prima della discussione e della successiva adozione del Piano strutturale intercomunale. Quindici previsioni sono state inserite nell’avvio del procedimento di variante urbanistica, mentre altre due (riguardanti rispettivamente una nuova viabilità nei pressi del plesso scolastico di via Raffaello Sanzio e un nuovo parcheggio vicino all’ospedale) sono state inserite successivamente al programma delle attività di informazione e di partecipazione della scorsa estate. Particolarmente corposo l’elenco che riguarda le previsioni di carattere pubblico o di pubblico interesse: si prevede innanzitutto l’ampliamento dell’area ospedaliera del San Giuseppe, oltre che degli spazi pubblici limitrofi all’attuale parcheggio dell’ospedale.

C’è poi la riqualificazione del centro ippico in zona Piovola – Villanuova, il potenziamento dell’area sportiva di Monteboro, l’ampliamento del polo scolastico in via Sanzio per la realizzazione del nuovo liceo Virgilio e il collegamento tra via San Mamante e viale Bruno Buozzi (con nuovi posti-auto).

Altri obiettivi riguardano infine la riqualificazione dell’impianto di pesca sportiva a Castelluccio, un parcheggio pubblico a Serravalle e una nuova viabilità a servizio della scuola di Ponzano. Previsioni fondamentali anche in chiave Piano strutturale, come ha fatto notare la consigliera Pd Simona Cioni.

"Con la votazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute nel tempo previsto dalla normativa, abbiamo approvato definitivamente pure la variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico – ha detto – al fine di dare esecuzione a importanti interventi pubblici e privati oggetto della stessa.

Dato che i nuovi strumenti urbanistici andranno in vigore, realisticamente, tra circa un anno, era importante erogare nuovi servizi e dare risposte a investimenti privati che, altrimenti, sarebbero rimasti nell’incertezza. Estremamente importante e ben gestito a mio avviso anche il percorso partecipativo che ha visto la cittadinanza attiva contribuire all’indirizzo da dare allo sviluppo della nostra città".

