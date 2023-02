La Caritas diocesana informa che è sempre aperto il bando di selezione per il Servizio Civile Universale. Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La domanda va compilata online entro lunedì 20 febbraio. Il titolo del progetto Caritas per il servizio civile di questo anno è: ’Gratuità e creatività: disagio e esclusione’. Il settore di intervento sarà, nello specifico, l’assistenza; la durata complessiva del servizio è fissata in 12 mesi e l’impegno richiesto ai selezionati è di 25 ore settimanali. I posti messi a bando sono 6. In particolare i giovani che saranno reclutati, opereranno all’Emporio solidale alla Mensa Caritas e al Centro notturno di Santa Croce sull’Arno. Per chi desidera avere maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o chiamare il numero 337-10588931.