Dalla viabilità alla scuola. Tante opere per il triennio

VALDELSA

Poco più di 19 milioni di euro. A tanto ammontano le principali opere pubbliche previste per il triennio 2024-2026 per la Valdelsa e il Valdarno fiorentino, sulla base della manovra di bilancio approvata nelle scorse ore dal consiglio della Città Metropolitana di Firenze e dalla Conferenza metropolitana. In generale, per tutta l’area fiorentina sono previste spese di investimento su viabilità, infrastrutture, cultura ed edifici scolastici pari a circa 192 milioni di euro nel 2024, oltre ad 85 milioni nel 2025 e oltre 24 milioni di euro nel 2026 (per una somma che supera i 300 milioni di euro). Per quanto riguarda i comuni dell’Empolese, la Città Metropolitana ha reso noto al momento circa una dozzina di opere, che si pongono soprattutto l’obiettivo di mettere in sicurezza e ottimizzare la circolazione e di ridurre il rischio idrogeologico.

Partendo da Castelfiorentino, l’attenzione si focalizzerà sull’edilizia scolastica e in particolare sull’Istituto Federigo Enriques: è prevista infatti la sostituzione delle vetrate e degli infissi della piscina dell’edificio, a fronte di un esborso pari ad 815mila euro. Il grosso degli investimenti messi in cantiere per Certaldo riguarderà invece l’adeguamento del Ponte alla Steccaia, sull’Elsa: si parla nel dettaglio di 2.735.000 euro. Altri 233.600 euro serviranno invece per ripristinare la frana a valle verificatasi sulla Sp 79, per un totale che sfiora i tre milioni. A Gambassi, l’intervento principale è senza dubbio la cassa d’espansione da realizzare a margine del Rio Petroso, a fronte di una spesa di 3.500.000 euro. A seguire, la realizzazione della rotatoria fra la Sp 64 e la Sp1, sulla riva sinistra dell’Elsa (1.250.000 euro). Tre sono invece le opere primarie fra quelle indicate dalla Metrocittà che riguardano il Comune di Montelupo. La più onerosa interessa Capraia e riguarda i lavori di adeguamento del ponte sull’Arno, per un’operazione da oltre 7.500.000 euro.

Nell’elenco figura anche un intervento volto alla mitigazione del rischio idrogeologico: due milioni di euro serviranno per il completamento dei lavori delle casse di espansione di Fibbiana. A concludere, c’è il "lotto B" del percorso ciclopedonale che dovrà congiungere Montelupo a Signa: si parla in questo caso di oltre 550mila euro. La priorità per Montespertoli sarà infine il ripristino della frana di valle sull Sp79, all’altezza del km 6: il costo dei lavori sfiora il milione di euro (958.894).