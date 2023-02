Dalla stazione a Corniola in bici Approvato il progetto definitivo

EMPOLI

Prosegue l’iter di realizzazione del cosiddetto Biciplan, il piano per la mobilità ciclabile che l’amministrazione comunale empolese sta portando avanti ormai da qualche anno. Prima si è lavorato in centro, realizzato la direttrice che dal ponte De Gasperi arriva fino a piazza Don Minzoni e alla stazione, mentre adesso ci si sta concentrando sulle frazioni più vicine. In seguito all’avvio del primo stralcio, che prevede la realizzazione del tratto ciclabile nella zona nord-est della città, in via delle Olimpiadi e via Serravalle, l’amministrazione ha approvato il progetto definitivo del secondo stralcio, quello che si concretizzerà nella realizzazione del tratto ciclabile che collega la stazione ferroviaria di Empoli con l’abitato di Corniola, tramite via dei Cappuccini e via Salaiola.

Il progetto prevede interventi di modifica di alcuni tratti stradali, carrabili e pedonali, al fine di mettere in sicurezza i diversi flussi e realizzare un percorso continuo, dalla stazione alla frazione di Corniola, mediante una pista ciclabile bidirezionale in sede propria, percorsi ciclopedonali promiscui e una pista ciclabile monodirezionale. L’obiettivo è collegare le due frazioni alla stazione ferroviaria, sfruttando anche il nuovo parcheggio di via dei Cappuccini (quello a servizio degli uffici dell’Asl e non solo) e quelli che sono stati realizzati proprio in zona Corniola.

In questo modo anche la parte nord-ovest della città potrà essere collegata da un percorso ciclabile non soltanto al centro storico, ma anche alla zona di Sovigliana e dello stadio (dove si lavora per il tratto di viale Olimpiadi e Serravalle). Il costo complessivo di questo secondo intervento è di circa 565mila euro. Sono 9 le ciclovie previste, per 52 km di percorso, più 8 km di pista cicloturistica. Al momento ne sono stati realizzati 16, il 30 per cento di quelli previsti. Una volta completato tutto il piano il 71 per cento delle persone che abitano nel territorio comunale di Empoli si troverebbero a meno di 150 metri da una ciclovia. Allo stesso modo l’84 per cento delle persone che lavorano in città sarebbero a un passo da un percorso ciclabile. Il Biciplan prevede anche, in un’ampia area del centro abitato di Empoli e delle frazioni, nelle aree residenziali, l’individuazione delle cosiddette ‘Zone 30’. Una di queste è stata recentemente realizzata nella frazione di Carraia.