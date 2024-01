Dalla sicurezza all’ambiente. Le bordate di Masi al Pd: "Commessi troppi errori"

Il tema della sicurezza si candida a tutti gli effetti a occupare un ruolo preponderante nella campagna elettorale che porterà all’elezione del nuovo sindaco di Empoli. Sdoganato ormai come argomento trasversale senza colori politici, anche i recenti fatti di cronaca ci raccontano di quanto il tema sia attuale e sentito dai cittadini.

Di sicurezza ha parlato Alessio Mantellassi, candidato Pd, nel presentare la coalizione con Azione e Sinistra Italiana. Ed è proprio sul tema della sicurezza che Leonardo Masi, candidato per Buongiorno Empoli e Movimento 5Stelle con il sostegno di Rifondazione comunista, muove le prime accuse alla giunta Barnini. "È un tema che merita una discussione ampia, non si può ridurre tutto allo scontro fra territori per avere più forze dell’ordine oppure alla richiesta di una certezza della pena - incalza Masi, 36 anni, consigliere comunale - La giunta Barnini ha fatto bene a chiedere più presidio del territorio ma bisogna anche domandarsi perché c’è un aumento di atti illegali". Cosa fare dunque per arginare il fenomeno? Per Masi il divieto di consumare alcol in piazza stazione non basta: "Bisogna introdurre nel regolamento del commercio il divieto di vendita di bevande per i minimarket". Ma non solo. "Contestiamo anche l’organizzazione della polizia municipale: da quando l’utilizzo è sotto all’Unione dei Comuni si è perso il contatto con i singoli territori".

Le bordate di Masi vanno a colpire anche le scelte su ambiente e pianificazione urbanistica: "Vogliamo dare uno stop al piano strutturale dove c’è un consumo di suolo enorme, lo scorso novembre abbiamo toccato con mano cosa è successo nella parte della Toscana dove si è costruito di più negli ultimi anni". Dal no al gassificatore al no alla Multiutility fino alla richiesta di rimettere mano al progetto del raddoppio ferroviario: sono tante le battaglie partite dal basso attraverso i comitati, di cui Buongiorno Empoli ha condiviso idee e intenti. Ma Masi non ci sta a essere definito il candidato del ‘No’: "Noi siamo per l’ascolto, il difetto più grande che contestiamo alla giunta Barnini sono le modalità dei rapporti con i cittadini: ci si sarebbe dovuti occupare di più di questioni che non sono strettamente di competenza dell’amministrazione come la sanità, i servizi e il trasporto pubblico locale". Masi non risparmia nemmeno Palazzo Leggenda, fresco di inaugurazione: "Sono tutti buoni a tagliare nastri e a spendere i soldi pubblici. Ma i risultati per i cittadini? Nonostante la solita kermesse dell’inaugurazione si riducono gli orari di apertura della biblioteca". Insomma, il bersaglio di Buongiorno Empoli e M5S è chiaro: "Mantellassi è il segno di continuità più assoluta con chi ha governato finora. Questo gioca a nostro favore". L’obiettivo è ambizioso: "Arrivare al ballottaggio. Di recente la politica ci ha abituato a balzi e cadute sorprendenti. Presentarci insieme al M5S ci dà più forza rispetto a 5 anni fa".

a.p.