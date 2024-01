Dalla parte dei più fragili ’Freschissimo’ ha scaldato il cuore degli empolesi

EMPOLI

L’obiettivo era chiaro ed ambizioso: raggiungere quota 10mila euro entro il 18 gennaio. Un’impresa possibile per la Misericordia di Empoli, che ha chiuso con successo la campagna di raccolta fondi "Freschissimo". Il traguardo è stato raggiunto. E anzi, superato, con un totale di 11.776 euro. Ora, grazie al bando "Social Crowdfunders" del progetto Siamosolidali della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la somma sarà automaticamente raddoppiata arrivando quindi a 20mila euro. L’importo sarà interamente dedicato all’acquisto di un furgoncino coibentato destinato al trasporto di alimenti e pasti freschi, per persone in difficoltà economica nell’Empolese Valdelsa.

Un mezzo che possa garantire migliore conservazione e distribuzione di prodotti a mense, luoghi di ritiro e persone bisognose. "Siamo felici di annunciare la chiusura positiva della raccolta fondi - afferma soddisfatto il governatore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari - Il primo ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto con una donazione e che hanno permesso di arrivare all’atteso risultato. Era una sfida significativa, visto anche il tempo limitato (la raccolta è stata lanciata nel mese di novembre, ndr), ma la generosità di tutti ci ha travolto. In tanti sono passati qui, nella sede di via Cavour, per fare una donazione. Altri hanno partecipato agli eventi organizzati per raccogliere i fondi necessari.

Grazie per l’immensa generosità che ci è stata ancora una volta dimostrata, graditissima e mai scontata. E grazie soprattutto perché - ricorda Ciari - con il nuovo mezzo, il furgoncino coibentato, riusciremo ad offrire un servizio migliore, più attento al recupero dei beni alimentari e con alimenti più freschi e di qualità per coloro che ci chiedono una mano per avere un pasto". Ma non solo. Grazie al furgoncino sarà possibile anche un incremento del recupero di alimenti e una riduzione dello spreco alimentare. Una tessera in più nel puzzle della solidarietà che vede ogni giorno 30 volontari della Misericordia impegnati alla mensa, dove vengono preparati 85 pasti quotidiani. Dieci vengono consegnati direttamente a domicilio e sono 90 i pacchi spesa distribuiti ogni mese. La risposta della città non si è fatta attendere, il cuore grande degli empolesi ora correrà sulle quattro ruote. La Misericordia tiene a ringraziare in modo particolare le realtà economiche del territorio che hanno contribuito significativamente al raggiungimento dell’obiettivo. Tra queste, la Fondazione Sera, F.C.V. srl, Solgomma, BM leather e Berni Raffaele. Hanno fatto la propria parte anche Sammontana, l’Istituto SS. Annunziata di Empoli, l’associazione "Se Sei di Ponzano" e Rody Time srl.

Y.C.