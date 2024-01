Dalla nevicata alla pioggia di luci: "Boom di turisti, grande risultato"

La festa è iniziata sotto la suggestiva nevicata artificiale del 18 novembre che ha acceso gli animi di grandi e piccini in piazza Farinata degli Uberti, inaugurando di fatto il periodo natalizio. Si chiude oggi, invece, sotto la pioggia battente “Empoli Città del Natale“. Il meteo ha rovinato quello che poteva essere un finale in grande stile, con l’ultima possibilità per passeggiare in centro godendosi le maxi installazioni illuminate, il winter park e le tante attrazioni protagoniste dell’edizione 2023.

Un’edizione che chiude i battenti dopo poco meno di due mesi dall’apertura, un Natale sempre più lungo, ricco e partecipato per il quale ci si era posti un obbiettivo ambizioso: il milione di visitatori. Per il report ufficiale è ancora presto, gli organizzatori stanno raccogliendo forze e numeri per un bilancio preciso e puntale che sarà, con ogni probabilità, diffuso nei prossimi giorni. Ma il sentiment è ottimo e un quadro può essere già delineato.

È piena soddisfazione per Eros Condelli. "Ad oggi possiamo dire che la crescita collettiva di offerta e di domanda c’è stata – anticipa il presidente Confesercenti Empoli e responsabile eventi dell’Associazione Centro Storico Empoli –. C’è stato il boom di turisti, un flusso che è più che quadruplicato. Il compartimento ristorazione ha tenuto bene l’impatto della crisi e anche il commercio locale ha tenuto botta, ha dato ampio respiro. Ci si è affacciati così con fiducia ai saldi che sono appena iniziati". Saldi invernali che, se baciati dal sole, in questo ultimo weekend di Natale avrebbero sicuramente dato una mano in più al commercio spingendo gli acquisti di fine stagione. Ci sarà da aspettare il dato ufficiale, quindi, per capire se il record di presenze è stato battuto, cosa ha funzionato del format e quanto siano state apprezzate le novità introdotte in questa edizione (per citarne alcune, la Casa delle principesse e dei supereroi e la parata di Natale), ma quel che è certo è che "il Natale a Empoli – come ha ricordato Condelli – rappresenta un modo nuovo di pensare all’intrattenimento anche dal punto di vista turistico, un’esperienza unica che già da qualche anno ci colloca tra le mete più innovative e ricercate. Empoli ormai si è piazzata tra le cittadine toscane (e non solo), punto di riferimento delle festività invernali". La sfida futura è crescere ancora nei numeri e nella qualità. Pensando già all’edizione 2024.

Y.C.