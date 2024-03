Dal vecchio convitto a Palazzo Leggenda: "Luoghi per i giovani"

La rigenerazione del vecchio Convitto infermieri e il restauro della Torre dei Righi hanno permesso di aprire le porte di Palazzo Leggenda, estensione della Biblioteca comunale Renato Fucini: "Un nuovo e vibrante luogo per i giovani, con sale lettura, stanze multimediali e spazi di relazione per famiglie". Al piano terra, grazie al progetto “HOPE, Home Of People and Equality”, ha trovato poi spazio l’Urban center cittadino: un luogo di aggregazione che favorisce la partecipazione collettiva e l’inclusione sociale. Sono stati otto gli anni necessari per portare a termine questo progetto, realizzato dal 2016 a quest’anno, costato 1.876.760 euro e inaugurato proprio lo scorso gennaio.