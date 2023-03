Dal riuso ai centri urbani Ecco il patto tra Comuni per progettare il futuro

Alla fine dell’estate scorsa si è concluso il percorso partecipativo per la pianificazione strutturale d’area vasta dei Comuni di San Miniato e Fucecchio, ponendo così le basi di una progettualità urbanistica che, per la prima volta, ha coinvolto due diverse province (Pisa e Firenze). Nelle settimane scorse è stata fatta la conferenza di copianificazione con la Regione Toscana. Prossimo step le assemblee di presentazione. Entro l’estate il piano sarà adottato: poi inizierà l’iter delle osservazioni. L’obiettivo è chiudere la partita entro la fine della legislatura.

Cosa significherà il piano strutturale intercomunale? Abitare, centri urbani, sistemi ambientali, territorio rurale, città del lavoro e della produzione, rigenerazione e riuso dei contenitori dismessi, sono stati i grandi temi al centro della riflessione che i due Comuni hanno proposto a chi abita e a chi opera sul territorio, arrivando a costruire insieme un documento strategico che serve a definire obiettivi, politiche e strategie di lungo periodo per gestire il territorio e gli insediamenti produttivi e abitativi.

L’obiettivo è stato quello di coinvolgere la cittadinanza e disegnare insieme il futuro del territorio, definendo le traiettorie di sviluppo e le risorse da tutelare. Il tutto all’interno di alcuni macro temi importanti che hanno spinto le amministrazioni comunali di San Miniato e Fucecchio a elaborare insieme il nuovo Piano Strutturale intercomunale in modo da avviare un processo di collaborazione e coordinamento delle politiche territoriali che si presenta opportuno e vantaggioso: l’essere confinanti e avere caratteristiche simili a livello urbanistico e territoriale; il fatto di condividere lo stesso tessuto economico, produttivo e sociale; la necessità di attivare strategie comuni per la rigenerazione di parti urbane degradate e la gestione del rischio alluvioni. I due Comuni approvarono nel novembre del 2019 lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata della redazione del Piano. Le due delibere di Consiglio individuano il Comune di San Miniato come ente responsabile (capofila) e la conferenza dei sindaci come organo di indirizzo politico.

Dopo quella decisione ha preso inizio il percorso partecipativo che ha visto i contributi di tecnici, associazioni e vari portatori di interesse. Ora è in corso una nuova fase. Quella che porta dritti all’obiettivo.

Carlo Baroni