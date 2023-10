Dal decoro al commercio. Gli obiettivi di Picchianti

Gli occhi sono puntati su voto del 2024 e Vittorio Picchianti, candidato sindaco di Fratelli d’Italia e Forza Italia fissa già gli obiettivi. "Nonostante la mia sia una candidatura pienamente e orgogliosamente politica sono convinto, con il gruppo affiatato che sto costruendo - dice – di poter riuscire ad avere quella indipendenza e quella novità che mi permetteranno di fare quello che serve a Fucecchio. È anche per questo che ho già provveduto a fare un passo di lato e lasciare la guida di Fd’I che a Fucecchio ho contribuito a far nascere. Un gesto sentito di responsabilità nei confronti degli amici della coalizione e dei cittadini tutti che devono vedere nei propri rappresentanti non dei dirigenti di partito, ma persone come loro". Gli obiettivi di Picchianti?. "Se dovessi essere eletto, erediterò tanti dossier che già ora dovranno essere oggetto di attenta riflessione nella prossima campagna elettorale e di azione già a partire dai primissimi giorni al mio eventuale, futuro insediamento – spiega –. Sicurezza, decoro, rilancio del commercio, spazi verdi, conti pubblici, raccolta rifiuti, rilancio dello sport, valorizzazione del Palio sono solo alcune delle criticità che possono diventare risorse di crescita".