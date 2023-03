Dal campione al padre Un libro racconta il grande pugile Ali

EMPOLI

Nessuno può fermarti se decidi di lottare per realizzare un sogno. Questo è l’importante messaggio che intende lanciare la biografia "Io mi chiamo Mouhamed Ali". Il libro, scritto da Rita Coruzzi e Mouhamed Ali Ndiaye, sarà presentato domani alle 18.30 al Cenacolo degli Agostiniani. Oltre agli autori parteciperanno Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport di Empoli, Mouhamed Niane, presidente comunità senegalese di Empoli, Franco Pierazzoli, presidente Comitato regionale Toscana Pugilato, Emma Donnini, vice sindaco di Fucecchio e Dragan Lepei, sfidante al titolo italiano dei supermedi.

Nel volume Mouhamed Ali Ndiaye, a cui il padre ha dato questo nome in onore proprio del grande campione di pugilato, racconta la propria vita dai duri allenamenti con il papà pugile fin da piccolo al titolo di campione del Senegal conquistato in patria per giungere al sogno realizzato di combattere e vincere oltre i confini nazionali, in particolare in Italia dove Ndiaye si è poi stabilito a Pontedera e ha messo su famiglia oltre ad una palestra dopo aver smesso i guantoni. L’evento è organizzato dalla Pugilistica Sanseverino Scardigli di Pontorme.