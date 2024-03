Daily School e La Nazione. Le redazioni si incontrano

EMPOLI

La redazione del Daily School ha incontrato quella de La Nazione di Empoli. Risultato? Uno scambio reciproco di spunti e riflessioni, che sicuramente ha arricchito entrambe. La nostra responsabile, Elisa Capobianco, insieme alla redattrice Irene Puccioni, ieri pomeriggio hanno avuto modo di spiegare come nasce un’edizione del nostro giornale al giovane corpo redazionale del giornale scolastico della scuola secondaria di primo grado "Vanghetti" di Empoli. Incuriositi e interessati, i ragazzi hanno preso appunti e rivolto alle colleghe numerose domande. "Come si trovano le notizie?", "quanti articoli vengono scritti al giorno?", "quanti giornalisti lavorano per preparare un’edizione de La Nazione?".

La cronaca nazionale e cittadina, lo sport, le interviste e le inchieste. Il modo di informarsi tra le nuove generazioni è cambiato: il tradizionale quotidiano cartaceo è uno dei mezzi, ma non certo l’unico né quello principale. Tuttavia sfogliare il giornale di carta ha ancora il suo fascino. Lo hanno spiegato gli studenti cronisti in erba mostrando il loro periodico.

"Il Daily School – spiega Ilenia Castaldi, referente del progetto – viene pubblicato anche su social, sito e ne stampiamo copie cartacee. Gli articoli vengono letti anche durante le dirette della nostra web radio scolastica “Scuola Radio-Attiva”. Partecipano alla redazione volontariamente gli studenti della scuola secondaria ed iniziano il progetto già le classi quinte della primaria, per creare una continuità tra diversi ordini di scuole". Tra scelta e condivisione degli argomenti, riunione di redazione, titoli e sommari, il tempo dell’incontro è piacevolmente volato.