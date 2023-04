Dai primi forni agli anni 2000

La storia della Falorni Gianfranco Srl. è una di quelle che parte da lontano, nel 1958, da una tradizione di famiglia che, come spesso succede, ha poi trovato il modo di spiegare le ali con le generazioni successive. Il fondatore è stato Gian Franco Falorni, il padre di Elena, che oggi, oltre a essere socia dell’azienda che porta il suo nome, è anche la reponsabile degli acquisti. Nell’organizzazione ci sono anche il marito Riccardo Scarselli che ha appunto il ruolo di amministratore delegato, e il figlio Simone Scarselli, che riveste la posizione di vicedirettore generale. Nati come tecnici della fusione del vetro e costruttori di forni per vetrerie, dopo gli esordi nei primi anni Sessanta alla Falorni si sono specializzati nel tempo in forni per vetri artistici fino ad arrivare, una decina di anni fa, a progettare e realizzare ’chiavi in mano’ intere vetrerie. La prima esperienza è stata a Napoli. L’azienda che ha sede in viale 4 Novembre a Empoli è un esempio concreto di come la perseveranza e la capacità di rinnovarsi partendo dall’eseperienza possano dare risultati eccellenti. Oggi conta una trentina di dipendenti, ma i numeri crescono molto di più considerando l’indotto in patria e all’estero.