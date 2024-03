Dai mobili alla plastica: una discarica di rifiuti a cielo aperto

Il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie continua a dare voce alle battaglie della popolazione. Contro il market della droga documentando on line il via vai dai boschi, sia di spacciatori, che di assuntori, che dei tassisti dei pusher, perché ci sono anche quelli. Sia dello scempio che gli incivili fanno dell’ambiente. Sotto il ponte nuovo, intorno c’è l’inimmaginabile: una discarica improvvisata e allarmante di rifiuti, gettati là in totale abbandono. Oggetti di ogni sorta: carte, residui alimentari, mobili, plastiche, fili. Secondo alcuni cittadini che hanno documentato fotograficamente l’accaduto le tipologie e le marche di alcuni rifiuti sembrerebbero indicare che il responsabile è soggetto non italiano, forse di origine asiatica. Ma saranno gli eventuali accertamenti – se possibile – a stabilirlo e identificarlo. Anche il comitato, associandosi alla posizione di molte persone, chiede accertamenti e che si passi dalle parole ai fatti.