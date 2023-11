Dai carabinieri forestali piante in dono agli studenti In occasione della Giornata nazionale degli alberi, 14 scuole primarie di Empoli hanno ricevuto piante autoctone dono del Nucleo Carabinieri Forestale. L'iniziativa ha coinvolto bambini e famiglie per sensibilizzare sull'importanza di accrescere il patrimonio naturale della città.