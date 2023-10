Da Vinci a Montelupo: il ricordo di Sergio Staino

Da Vinci a Montelupo, la penna di Staino ha lasciato il segno nel Valdarno. "Ricorderò sempre la nostra lunga chiacchierata al telefono durante la mia campagna elettorale nel 2020 - ricorda il senatore Dario Parrini - Staino fu tra i primi a credere nella mia candidatura". E ancora, il ricordo della comunità montelupina. "Ciao Sergio, avevi un rapporto particolare con Montelupo" dicono dalla Casa del Popolo dove dal ’79 all’83 è uscito I’Boccale, giornale di informazione e satira autoprodotto per il quale proprio Staino aveva realizzato delle preziose vignette. Era stato più volte a Montelupo, Staino, dove aveva anche insegnato intorno agli anni ’70 alle scuole medie Applicazioni tecniche. Tra i suoi studenti, Sergio Innesti, presidente dell’associazione Casa del Popolo. "Finita la scuola lo andammo a ricercare per I’Boccale: andavamo a casa sua per chiedergli delle vignette su Montelupo. Una bella amicizia portata avanti negli anni".