Da Thales altri 60 posti Richiesti ingegneri e tecnici

L’azienda Thales, che ha il suo quartier generale a Firenze, nel 2023 continua a incrementare i propri organici. Il gruppo prevede di assumere oltre 12 mila dipendenti in tutto il mondo per sostenere la propria crescita nei tre mercati principali: aerospazio, difesa e sicurezza, identità e sicurezza digitali. Diverse le figure ricercate. Per l’area toscana soprattutto ingegneri e tecnici specializzati. Nell’ambito della ricerca e sviluppo seleziona, tra gli altri, sistemisti, esperti di cybersecurity, intelligenza artificiale, sviluppo software. Altre assunzioni saranno destinate nelle operazioni industriali.

Donato Amoroso, che ricopre il ruolo di amministratore delegato e country director di Thales Italia, precisa che, dopo le novantadue assunzioni che sono state fatte in Italia nel 2022, per il 2023 si prevede di incrementare l’organico con l’arrivo di altri sessanta tra ingegneri e tecnici specializzati. Per candidarsi è necessario controllare le modalità sul sito: www.thalesgroup.comencareer.