’Da qui all’eternità’ Una mostra di Valori a Palazzo delle Arti

Una mostra di curiosità e anche suggestioni che arrivano da luoghi per certi versi misteriosi e dall’altro affascinanti. E’ la mostra fotografica a cura di Stefano Valori, nata dalla curiosità di ritrovare nei cimiteri monumentali tutte le età di una persona. La mostra sarà esposta dal 18 al 26 febbraio nel Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto 37, con inaugurazione sabato 18 febbraio alle 16. Al centro, alcuni cimiteri, che sono anche straordinari per la bellezza dei monumenti, la ricchezza artistica apportata da statue e opere d’arte presenti e se sono la dimora eterna di personaggi illustri diventano ancora di più una grande attrattiva.

La mostra tal titolo ’Da qui all’eternità’ – sarà visitabile nei giorni sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio dalle 16 alle 20. Maggiori informazioni sulla mostra possono essere richiesrte contattando il numero 339 4809612 o la mail [email protected]