Da Natale a Capodanno. Musica grande protagonista con spettacoli per tutti i gusti. Ma anche mercatini e presepi

di Ylenia Cecchetti

Tutti in famiglia, ma poi che si fa? Natale, Santo Stefano e Capodanno: ogni anno sempre lo stesso dilemma: dove andare. Che sia il classico appuntamento con cinema e pop corn o una serata in musica, ecco qualche spunto su come trascorrere del tempo fuori casa per chi rimane in città per le feste. Si comincia da Empoli, Città del Natale, che chiude solo a metà. Fino alle 20 di domani i ritardatari potranno sfruttare la corsa last minute all’acquisto del regalo girando per i mercatini di piazza della Vittoria, aperti con orario continuato. Il 25 per la gioia dei più piccoli, restano attivi il Winter Park ed il trenino, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, per girare tra le attrazioni e i "punti wow" in tutta comodità. Tappa obbligata in piazza Farinata degli Uberti per la tradizionale nevicata: gli empolesi che non sono riusciti a partire per la montagna potranno "simulare" l’esperienza alle 16,30, 17,30, 18,30 e 19,30 in una piazza suggestiva, imbiancata dai fiocchi di neve. Empoli Città del Natale riprende poi a pieno regime il 26 con tutte le attrazioni aperte regolarmente.

A proposito di Santo Stefano (dove a Empoli in centro sarà organizzato il mercato straordinario dalle 8 alle 20), variegata è l’offerta musicale. A Fucecchio c’è il concerto sotto l’albero organizzato alla Parrocchia di Santa Maria delle Vedute con l’associazione La Calamita Odv. Sul palco il prodigio Pierpaolo Buggiani, talentuoso pianista di diciassette anni che incanterà il pubblico sulle note di Chopin. L’offerta è libera a partire dalle 16.

A Capraia Fiorentina la Corale Santa Grania si esibirà alle 18 nella Chiesa della Santissima Annunziata. Sarà una fine dell’anno a ritmo di musica (ce n’è per tutti i gusti), quella offerta nell’Empolese Valdelsa tra esibizioni di piazza e in teatro. Piazza della Vittoria a Empoli il 31 dicembre sarà animata da dj set ed intrattenimento. Novità di quest’anno, il tombolone da mille euro per tentare la fortuna e cominciare il 2024... con il portafogli forse un po’ più pieno. A seguire, musica anni Settanta, Ottanta e Novanta a cura di Radio Lady ed Emiliano Geri.

Il capodanno è in piazza anche a Montespertoli; l’appuntamento è alle 22,30 con Crazy 90s, "Il party più pazzo che c’è". In piazza del Popolo tutti in pista con animazione, ballerine e gadget. Già dal pomeriggio, tante le attività da fare con i bambini come il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Il 31 sera chi resta in Valdelsa potrà anche prenotare una poltroncina rossa al Teatro del Popolo: prima, lo spettacolo comico musicale "Meglio tardi che mai" e poi un brindisi collettivo per festeggiare il nuovo anno. La musica è protagonista ancora, il primo giorno dell’anno con il concerto, sempre nel teatro castellano, della Filarmonica Verdi diretta dal maestro Stefano Mangini. Musica alle 17 del primo gennaio anche al Palazzo delle esposizioni di Empoli in piazza Guido Guerra. Un pomeriggio con l’orchestra Il Contrappunto accompagnata dalle voci della Corale Santa Cecilia, dal soprano empolese Maila Fulignati, dal tenore Giorgio Casciarri e del baritono Carlo Morini. Il "Concerto di Capodanno 2024" con tanto di aperitivo per i presenti, celebra il centenario della scomparsa di Ferruccio Busoni e di Giacomo Puccini (biglietti disponibili alla libreria Rinascita in via Ridolfi a Empoli). Ma Capodanno a Empoli è anche nelle frazioni e fa rima con magia. Quella delle bolle di sapone promessa da D’Artagnan, campione del mondo con tre Guinness dei primati all’attivo. L’artista sarà al circolo del Pozzale il primo gennaio alle 16 (replica alle 18): uno spettacolo per tutte le età.

Un’altra buona idea? Perdersi tra le vie dei presepi di Cerreto Guidi e Capraia e Limite, andando a caccia del capolavoro più curioso. Una vera passeggiata nell’arte. Ultima ma di certo non meno importante la cultura. Sul nuovo sito del Mudev è possibile consultare i musei che resteranno aperti per le festività. Per esempio, il giorno di Santo Stefano a Empoli saranno aperti al pubblico in via straordinaria il Museo Civico di Paleontologia di piazza Farinata degli Uberti e il museo Casa del Pontormo in via Pontorme 97. Sarà possibile visitare le strutture nella fascia oraria 15 - 18. Sarà aperto al pubblico, con il consueto orario dalle 10 alle 18, anche il Museo del Vetro, al civico 70 di via Ridolfi.

I musei empolesi resteranno chiusi invece nella giornata del 25 dicembre. Per informazioni su visite e biglietti è possibile chiamare il numero 0571 757067 (in orario di apertura del sistema museale), inviare una mail a [email protected] o cliccare su empolimusei.it.